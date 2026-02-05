Военный эксперт рассказал о предстоящем развитии вокруг Краматорска

Российские войска, скорее всего, не будут брать Краматорск штурмом, а возьмут его в клещи. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что Краматорск является второй линией обороны южной группировки украинской армии на Донбассе. Это укрепленный и подготовленный к обороне мощный промышленный центр. Но сейчас российские бойцы подошли к нему, дроны, артиллерия, ракеты наносят удары по расположенным в городе военным объектам.

Эксперт выразил мнение, Краматорск не станут штурмовать, но вынудят противника самостоятельно покинуть город. Он подчеркнул, что город обходится с двух сторон захватывается в клещи. Скорее всего, возможно планомерное наступление с изоляцией района и вытеснением украинских формирований.

21 января стало известно, что представители подразделения «Белый ангел» Национальной полиции Украины ведут принудительную эвакуацию детей из городов Краматорск и Дружковка Донецкой народной республики.

