Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Армия

Военный эксперт рассказал о предстоящем развитии вокруг Краматорска

Эксперт Матвийчук: российская армия возьмет Краматорск в клещи
РИА Новости

Российские войска, скорее всего, не будут брать Краматорск штурмом, а возьмут его в клещи. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что Краматорск является второй линией обороны южной группировки украинской армии на Донбассе. Это укрепленный и подготовленный к обороне мощный промышленный центр. Но сейчас российские бойцы подошли к нему, дроны, артиллерия, ракеты наносят удары по расположенным в городе военным объектам.

Эксперт выразил мнение, Краматорск не станут штурмовать, но вынудят противника самостоятельно покинуть город. Он подчеркнул, что город обходится с двух сторон захватывается в клещи. Скорее всего, возможно планомерное наступление с изоляцией района и вытеснением украинских формирований.

21 января стало известно, что представители подразделения «Белый ангел» Национальной полиции Украины ведут принудительную эвакуацию детей из городов Краматорск и Дружковка Донецкой народной республики.

Ранее в России назвали возможные сроки капитуляции ВСУ.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!