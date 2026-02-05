Размер шрифта
В Совфеде назвали главное правило европейского порядка

Косачев: вредители демократии оказались в европейских столицах
Алексей Филиппов/РИА Новости

«Рука руку моет» — главное правило в порядке, «основанном на пресловутых европейских ценностях», и это подтверждают недавние выводы американского конгресса об отсутствии российского вмешательства в румынские выборы 2024 года, написал в своем Telegram-канале сенатор Константин Косачев.

Сенатор прокомментировал итоги расследования юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, согласно которым Россия не вмешивалась в румынские выборы 2024 года.

По словам Косачева, тогда «под рукоплескания русофобских лидеров Евросоюза» с выборов президента Румынии сняли оппозиционного кандидата Кэлина Джорджеску из-за того, что его «продвинули в социальных сетях боты, засланные русскими вредителями европейской демократии». Теперь же оказалось, что обвинения против Джорджеску были неправдой.

«Выборы, как выясняется, были чистыми, а потому вредители этой демократии оказались как раз в европейских столицах. Ну и что с того, скажут сейчас там. Подумаешь, ошиблись, с кем не бывает. Кандидат-то в любом случае был «не наш», а победителей не судят. То, что в дураках остались румынские избиратели, уже никого не волнует. Оставили же в таких же дураках чуть позже избирателей в соседней Молдавии и не поперхнулись. Ведь победитель забирает все», — подчеркнул Косачев.

По его мнению, обсуждений этого не будет ни в ПАСЕ, ни в ОБСЕ, ни в ЕСПЧ, а поэтому ситуацию скоро забудут. Однако она все равно стала «очень примечательным прецедентом», считает сенатор.

«Рука руку моет — вот главное правило в порядке, основанном на пресловутых европейских ценностях. Так и запишем. А прецедент — в том, что на этот раз американская рука не стала отмывать грязные европейские руки», — написал Косачев.

В конце 2024 года конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, по результатам которых лидерами стали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и прозападный кандидат Елена Ласкони. Причинами для отмены первого тура назвали серьезные нарушения и российское вмешательство в выборы.

В феврале 2025 года Джорджеску арестовали по подозрению в создании фашистской организации по разрушению конституционного строя и незаконном финансировании избирательной кампании.

Повторные выборы прошли в мае 2025 года, в итоге на них победил мэр Бухареста Никушор Дан. При этом пресс-секретарь МИД Румынии Андрей Цэрня заявлял, что в период избирательной кампании якобы снова были зафиксированы признаки российского вмешательства.

Ранее Косачев заявил о «крушении» морального лидерства Запада.
 
