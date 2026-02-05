Зеленский: потери Украины с февраля 2022 года составляют 55 тысяч военных

Президент Украины Владимир Зеленский, вопреки различным оценкам, заявил о 55 тыс. потерях среди кадровых и мобилизованных военных с февраля 2022 года. Такие данные он привел в интервью телеканалу France 2.

«На Украине на поле боя, по официальным данным, военных, как мобилизованных, так и кадровых, погибло 55 тысяч человек», — сказал политик.

По словам украинского лидера, в то же время «большое количество человек» числится пропавшими без вести.

В декабре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что людские потери украинской стороны давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Министр отметил, что затягивание конфликта стало для президента Украины «вопросом политического, а может быть, и физического выживания».

До этого газета Le Monde обратила внимание на то, что Владимир Зеленский намеренно занижает количество потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте. Свидетельством тому является тот факт, что на Украине не хватает мест на кладбищах.

Отмечалось, что в феврале 2025 года украинский лидер сообщал, что безвозвратные потери Украины с февраля 2022 года составили 46 тысяч человек.

Ранее Зеленский подтвердил задачу для ВСУ убивать 50 тысяч российских военных в месяц.