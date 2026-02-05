ЛДПР предлагает ввести годичный мораторий для всех новых налогов

Слуцкий: новые налоги должны вступать в силу через год после публикации закона

ЛДПР предлагает, чтобы новые законы о налогах и повышении налоговых ставок, сборах и страховых взносах, которые могут ухудшить положение людей и бизнеса, вступали в силу через год после их официальной публикации. Соответствующий законопроект ЛДПР вносит в Госдуму 5 февраля, заявил «Газете.Ru» лидер партии Леонид Слуцкий.

«Сегодня в России можно проснуться в новой налоговой реальности уже через месяц после публикации закона. Для людей и бизнеса это выглядит как удар без предупреждения: ставки растут, правила меняются, появляются новые, порой крайне обременительные обязательства, а вот времени спокойно перестроить расчеты, договоры и бюджеты просто нет. Такой подход особенно сильно бьет по малым предприятиям», — заявил он.

В этой связи, указал депутат, налоговая система должна быть «справедливой и предсказуемой». В российском налоговом законодательстве нужно «убрать этот эффект внезапности и дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне».

«Поэтому ЛДПР предлагает следующий механизм: если государство вводит новые налоги, повышает ставки или принимает другие подобные законодательные акты, которые тем или иным образом ухудшают положение граждан и бизнеса, такие решения должны вступать в силу не раньше чем через год после их опубликования», — подчеркнул Слуцкий.

Этот год нужен бизнесу и людям, добавил парламентарий, чтобы спокойно адаптироваться, пересчитать планы, изменить учет и «не работать в режиме аврала».

При этом нововведение не коснется льгот и послаблений, поскольку все, что улучшает положение налогоплательщиков, «сможет вступать в силу сразу», считают в ЛДПР.

