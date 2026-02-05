Размер шрифта
Орбан в резких выражениях отозвался о принудительной мобилизации венгров в ВСУ

Орбан: Будапешт не позволит Киеву использовать венгров в качестве пушечного мяса
Премьер-министр Виктор Орбан резко осудил принудительную мобилизацию закарпатских венгров в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом глава правительства написал на своей странице в социальной сети X.

Орбан отметил, что еще один этнический венгр погиб на фронте в результате принудительной мобилизации на Украине. Он назвал происшедшее недопустимым и заявил, что Будапешт не оставит это безнаказанным. Премьер-министр заявил, что украинские чиновники, ответственные за принудительную мобилизацию, будут незамедлительно высланы из Венгрии.

Глава правительства подчеркнул, что Будапешт не позволит Киеву использовать свой народ в качестве «пушечного мяса».

4 февраля Орбан заявил, что в страну запрещен въезд лицам, ответственным за принудительную мобилизацию на Украине, в связи с трагедией, которая случилась с закарпатским венгром.

31 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что закарпатский венгр стал жертвой принудительной мобилизации украинскими властями для отправки на фронт, несмотря на сердечную болезнь и то, что его неоднократно признавали негодным к военной службе. Мужчине выжить не удалось.

Ранее в Венгрии назвали «охотой на людей» действия ТЦК на Украине.
 
