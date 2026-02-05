Размер шрифта
В Новосибирской области рухнула крыша школы

В Новосибирской области в школе частично обрушилась крыша, занятия отменены
В Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась крыша школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что речь идет об образовательном учреждении в селе Репьево. Там на площади в 100 кв. м рухнула стропильная система части кровли здания. При этом никто не пострадал, перекрытия и стены не повреждены.

«Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены», — добавили в МЧС.

В январе в Новосибирске обрушилась кровля торгового центра. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин, одну из которых госпитализировали. Позже сотрудники МЧС с помощью экскаватора достали мужчину, однако медики после 30 минут реанимационных мероприятий констатировали его кончину. По предварительной информации, обрушение самовольно построенного объекта произошло из-за скопившегося на крыше снега. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дерево ранило 15 школьников.
 
