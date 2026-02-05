Размер шрифта
Россиянам объяснили, как получить высокотехнологичную медицинскую помощь

Депутат Леонов: все граждане РФ с ОМС имеют право на высокотехнологичную помощь
Максим Блинов/РИА Новости

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) доступна всем россиянам с полисом обязательного медицинского страхования, заявил RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутат рассказал, что для этого нужно пройти спецкомиссию. Она подтвердит необходимость в получении ВМП. Сроки оказания помощи будут зависеть от наличия мест в больнице или очереди в листе ожидания.

По словам Леонова, в этом году Минздрав включил в перечень ВМП 15 новых сложных медицинских операций, которые можно сделать бесплатно. В качестве примера депутат привел методы лечения онкологии, кардиологии, офтальмологии и трансплантологии, операции при сердечно-сосудистых заболеваниях (шунтирование, протезирование клапанов), по микрохирургии головного мозга, по пересадке органов и ортопедические операции.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что средний объем средств, выделяемых на лечение одного человека в России в рамках ОМС, с 2026 года увеличился до 24,9 тыс. руб.

Ранее онколог объяснил, почему бесплатное лечение рака в России не всегда оказывается бесплатным.
 
