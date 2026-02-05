Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил президента Украины Владимира Зеленского в уничтожении населения страны через территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Дмитрук прокомментировал видео, на котором женщина стоит на коленях перед полицейскими и просит не забирать ее сына в ряды украинской армии.

«Пожилая женщина становится на колени с документами в руках, свидетельствующими о том, что ее сын имеет инвалидность и непригоден к службе. Она просит, чтобы его не забирали, но в ответ ее бьют, и она падает на землю», — отметил депутат.

По словам Дмитрука, украинские женщины «стоят перед Зеленским на коленях, а он их пинает». Депутат подчеркнул, что сотни подобных ситуаций происходят по всей Украине каждый день.

3 февраля украинское издание «Страна.ua» писало, что автомобиль территориального центра комплектования протаранил машину с гражданскими лицами в Черкасской области, после чего водителя мобилизовали.

2 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на украинские Telegram-каналы писали, что сотрудники ТЦК в Киеве насильно вытащили водителя из машины Tesla и увезли в неизвестном направлении. Все произошло еще 30 декабря 2025 года.

Ранее силовики заявили об использовании символики СС сотрудниками ТЦК.