Юрист рассказал о праве сотрудников метро проверять телефоны пассажиров

Юрист Хаминский: пассажира могут не допустить в метро за отказ показать телефон

Человека могут не пустить в метро за отказ показать телефон. Об этом рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, сотрудники службы безопасности метрополитена или полиция имеют право на досмотр пассажира. Последний в свою очередь имеет право отказаться включать телефон. В этом случае ему будет отказано в поездке.

Согласно приказу Минтранса, сотрудники службы безопасности могут попросить включить гаджет, чтобы убедиться, что это действительно телефон. Разблокировывать экран при этом не нужно.

Это делается для предотвращения возможности использования корпуса устройства для провоза взрывчатых веществ, пояснил Хаминский.

Проверка содержимого телефона, в том числе переписок, фотографий, приложений, по закону России требует либо добровольного согласия человека, либо судебного решения, добавил юрист.

Новые меры по досмотру мобильников, установленные приказом от 4 февраля 2025 года, могут применяться в дополнение к уже существующим, согласно которым все пассажиры метрополитена проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов.

