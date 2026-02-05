Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Юрист рассказал о праве сотрудников метро проверять телефоны пассажиров

Юрист Хаминский: пассажира могут не допустить в метро за отказ показать телефон
Collection Maykova/Shutterstock/FOTODOM

Человека могут не пустить в метро за отказ показать телефон. Об этом рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, сотрудники службы безопасности метрополитена или полиция имеют право на досмотр пассажира. Последний в свою очередь имеет право отказаться включать телефон. В этом случае ему будет отказано в поездке.

Согласно приказу Минтранса, сотрудники службы безопасности могут попросить включить гаджет, чтобы убедиться, что это действительно телефон. Разблокировывать экран при этом не нужно.

Это делается для предотвращения возможности использования корпуса устройства для провоза взрывчатых веществ, пояснил Хаминский.

Проверка содержимого телефона, в том числе переписок, фотографий, приложений, по закону России требует либо добровольного согласия человека, либо судебного решения, добавил юрист.

Новые меры по досмотру мобильников, установленные приказом от 4 февраля 2025 года, могут применяться в дополнение к уже существующим, согласно которым все пассажиры метрополитена проходят досмотр с помощью рамок металлодетекторов.

Ранее пассажир московского метро устроил танцы в ластах в вагоне и попал на видео.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!