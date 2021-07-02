Осужденному на 12 лет за взятку зампрокурора отменили приговор

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Нижегородский областной суд отменил приговор бывшему заместителю прокурора Нижегородской области Дмитрию Жиделеву, осужденному на 12 лет колонии за взятку в особо крупном размере, сообщили РИА «Новости» в суде.

«Дело направлено на новое рассмотрение. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде», — сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, Жиделев в качестве взятки получил два автомобиля премиум-класса. Кроме того, он давал незаконные поручения своим подчиненным, когда работал в прокуратуре Дзержинска.

Чиновник был задержан весной 2019 года и помещен под стражу. В марте его приговорили к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что три офицера ФСБ арестованы по обвинению в крупном мошенничестве.