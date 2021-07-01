В якутском ресторане трехлетнему ребенку принесли стакан антисептика вместо напитка

Уголовное дело возбуждено в Якутске после того, как трехлетнему ребенку вместо воды в ресторане подали стакан с антисептиком, сообщает региональное управление СК.

Как отметили в СУСК, накануне в соцсетях появилась информация о случившемся, и ее решили проверить.

«Мальчик выпил два глотка, после чего заплакал. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, ребенок был доставлен в медучреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был отпущен домой. По данному факту... незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следователи устанавливают состояние ребенка, а также проведут допросы родителей и свидетелей.

Ранее сообщалось, что в южноуральской школе пытались принять и «узаконить» 11 кг просроченной еды.