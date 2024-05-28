Польша не исключает отправки своих войск на Украину

Польша не исключает отправки своих военнослужащих на территорию Украины. Об этом в беседе с польским изданием Gazeta Wyborcza заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Мы не должны исключать никакие варианты», — подчеркнул Сикорский, отвечая на вопрос об отправке польских вооруженных сил на Украину.

Вместе с тем, по его мнению, необходимо укреплять восточную границу страны, поскольку, если этого не делать, крайне правые могут одержать победу на выборах в Польше и в других странах Европы. По оценке Сикорского, «это разрушит» ЕС.

До этого Сикорский заявлял, что Польша поддерживает «право» Киева наносить удары по территории России оружием западного производства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призывал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Однако, по его словам, Запад не собирается отправлять войска на Украину, потому что важно «не допустить, чтобы эта война превратилась в полноценную войну между Россией и НАТО».

Ранее эксперт заявил, что НАТО пытается нормализовать вовлеченность альянса в кризис на Украине.