В России зафиксировали аномально высокий ввоз вина из-за рубежа

В апреле в Россию из-за рубежа завезли 62 млн литров вина, что в два раза превышает показатель за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на начальника ГУ федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы (ФТС) Максима Чмора.

По итогам первых четырех месяцев поставки импортных вин в страну выросли на 20% год к году и составили 138 млн литров. Треть всех поставок пришлась на вина из Италии, еще 20% были ввезены из Грузии, 12% — из Испании, 7% — из Франции, 5% — из Португалии.

Согласно оценкам экспертов, сделанных запасов зарубежного вина хватит до февраля — марта 2025 года.

Накануне сообщалось, что в России могут повысить пошлины на импорт вина из недружественных стран для сдерживания импорта.

До этого в Минфине назвали фактор для решения о повышении пошлин на импортное вино.

Ранее был назван самый популярный алкогольный напиток в России.