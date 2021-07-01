Собянин рассказал о ревакцинации от коронавируса в Москве с 1 июля

В Москве 1 июля начинается ревакцинация от коронавируса, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Уже с сегодняшнего дня, 1 июля 2021 г., пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва». А с 5 июля 2021 г. будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках», — написал он.

Повторная вакцинация будет проводиться «Спутником V» и «Спутником Лайт» вне зависимости от того, каким препаратом человек прививался первый раз.

По словам Собянина, в обычных условиях повторная вакцинация будет проводиться раз в год. Тем не менее, в настоящий момент, учитывая эпидемиологическую ситуацию, прививать россиян будут каждые шесть месяцев. Мэр подчеркнул, что это нужно делать вне зависимости от уровня антител.

Ранее Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается крайне сложной, а число летальных исходов в городских клиниках возросло.