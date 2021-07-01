Обвиняемый в изнасиловании детей сломал окно своей камеры в СИЗО

Гражданин Кыргызстана, обвиняемый в сексуальном насилии над детьми, сломал окно в своей камере в СИЗО в Чите, сообщает УФСИН России по Забайкальскому краю.

«Без каких-либо на то оснований, обвиняемый умышленно совершил излом стеклопакета окна камеры, ухудшив свои материально-бытовые условия проживания», — говорится в сообщении

Обвиняемый должен будет возместить материальный ущерб в полном объеме.

По данным регионального управления следственного комитета, мужчину обвиняют в изнасиловании двух мальчиков в недостроенном здании. Ему грозит от 12 до 20 лет колонии.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поставил на контроль расследование этого уголовного дела.

Ранее сообщалось, что многодетный отец из Уфы получил пять лет колонии за изнасилование дочерей.