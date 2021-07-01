Возросло число жертв обрушения жилой высотки во Флориде

Число погибших при обрушении жилого дома в штате Флорида возросло до 18, передает телеканал CNBC со ссылкой на главу округа Майами-Дейд Даниэллу-Ливайн Каву.

Она сообщила, что двое из погибших – дети в возрасте от четырех и десяти лет.

По информации канала, что еще 145 человек значатся пропавшими без вести.

Ранее Кава заявила, что власти штата еще не получили каких-либо свидетельств того, что обрушение жилого дома во Флориде было вызвано кем-то целенаправленно.

После обрушения 12-этажного дома в штате Флорида без вести пропали 159 человек, спасатели нашли тела четверых погибших. Разбор завалов продолжается, в штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Президент США Джо Байден отправил в штат силы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Дом рухнул утром 24 июня в городе Серфсайд. Причины обрушения пока не объявлены.