В России началась повторная вакцинация от коронавируса и вакцинация переболевших

В пресс-службе Министерства здравоохранения России заявили о том, что в стране началась повторная вакцинация против COVID-19 и вакцинация переболевших. Об этом сообщает ТАСС.

«Минздрав России утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», — говорится в сообщении.

Ранее врач высшей категории, главный терапевт «РЖД-Медицина» Сергей Черемушкин заявил, что озвученный министром здравоохранения России Михаилом Мурашко срок для повторной вакцинации в шесть месяцев оптимален, потому что объем антител, который выработался при контакте с COVID-19, за это время снижается.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».