В Китае оценили новую российскую ракету

Sohu: новая ракета «Изделие 30» сделает удары ВС России непредсказуемыми
Новая крылатая ракета «Изделие 30» воздушного базирования, которую недавно представила Россия, позволит Вооруженным силам РФ наносить непредсказуемые удары. Об этом пишет китайский портал Sohu.

По его информации, благодаря этим боеприпасам удары российских военных станут более непредсказуемыми и сложными для противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Эксперты отмечают, что новая крылатая ракета «Изделие 30» сделает ударные возможности России более гибкими и непредсказуемыми», — говорится в статье.

2 марта российский блогер Кирилл Федоров показал в своем Telegram-канале «Война История Оружие» заснятую вблизи новую крылатую ракету «Изделие 30». В публикации сообщается, что ракета имеет размах крыла около трех метров, боевую часть массой 800 килограммов и дальность применения не менее 1500 километров. Там также отметили, что первые случаи ее применения были зафиксированы в конце прошлого года.

Как заявил Федоров, «Изделие 30» представляет собой более дешевую альтернативу крылатой ракеты Х-101, запускаемой бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160.

Новость дополняется.

 
