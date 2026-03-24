Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Глыба льда пробила Honda с людьми, и это попало на видео

В Новосибирске глыба льда пробила лобовое стекло минивэна во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Минивэн Honda Freed лишился лобового стекла из-за упавшего куска льда с пешеходного перехода на Бердском шоссе возле остановки «Таловая». ДТП произошло 22 марта в 15:30», – говорится в публикации.

Видеорегистратор, установленный в салоне автомобиля, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в момент движения на машину падает глыба, от удара трескается лобовое стекло. На записи также слышно, как в момент ДТП женщина начинает кричать. По словам автора видео, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Иваново столкнулись Ford и Kia. На видео заметно, как белая машина выезжает на встречную полосу движения и врезается в Kia, от удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего 47-летний водитель и 11-летняя пассажирка Kia получили травмы.

Ранее водитель на Lada не выжил в жестком ДТП с лесовозом.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!