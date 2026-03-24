Глыба льда пробила Honda с людьми, и это попало на видео

В Новосибирске на видео попало, как глыба льда пробила лобовое стекло Honda Freed

В Новосибирске глыба льда пробила лобовое стекло минивэна во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«Минивэн Honda Freed лишился лобового стекла из-за упавшего куска льда с пешеходного перехода на Бердском шоссе возле остановки «Таловая». ДТП произошло 22 марта в 15:30», – говорится в публикации.

Видеорегистратор, установленный в салоне автомобиля, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как в момент движения на машину падает глыба, от удара трескается лобовое стекло. На записи также слышно, как в момент ДТП женщина начинает кричать. По словам автора видео, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого в Иваново столкнулись Ford и Kia. На видео заметно, как белая машина выезжает на встречную полосу движения и врезается в Kia, от удара автомобильные детали разлетаются по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего 47-летний водитель и 11-летняя пассажирка Kia получили травмы.

Ранее водитель на Lada не выжил в жестком ДТП с лесовозом.