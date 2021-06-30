Россиянам рассказали, что делать в случае осложнений после вакцинации

Доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что временный подъем температуры или головная боль – это нормальные симптомы при получении первого или второго компонента вакцины. Об этом сообщает радиостанция kp.ru.

«У меня нет информации про ухудшение самочувствия. Сутки «слегка колбасит». Я советую выпить таблеточку аспирина и, мне кажется, все пройдет. Кому-то поможет аспирин с анальгином. Ничего бояться не надо, на иммунитет это не повлияет, но неприятные ощущения все уберутся», – сказал эксперт.

По словам специалиста, при небольшой температуре можно ничего не делать. Однако в том случае, если наблюдаются боли в мышцах, ломота в суставах, нужно обратиться в пункт вакцинации, чтобы эти симптомы внесли в список осложнений.

Жемчугов отметил, что эта информация поможет производителям совершенствовать вакцину.

Ранее научный руководитель клиники Системной медицины, врач-эндокринолог Зухра Павлова опровергла популярный миф о том, что вакцины от COVID-19 могут вызвать ухудшение состояния у переболевших коронавирусом из-за антителозависимого повышения иммунитета (ADE).

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».