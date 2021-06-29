Около 41% взрослого населения ЕС полностью привились от COVID-19

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на конференции Брюссельского форума заявила, что страны Евросоюза вакцинировали от коронавирусной инфекции двумя дозами около 41% взрослого населения. Об этом сообщается на YouTube-канале Euronews.

«Одну прививку получили 60% взрослых», — сказала она.

На сегодняшний день в странах Евросоюза уже началась вакцинация несовершеннолетних граждан.

Кроме того, отмечается, что в Еврокомиссии хотят к середине июля достичь показателя в 70% полностью вакцинированных от коронавируса взрослых граждан ЕС.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд во время брифинга заявил, что в ЕК подтвердили решение Комитета постоянных представителей сообщества об отмене карантинных мер на поездки внутри ЕС для граждан сообщества, которые получили полный курс вакцинации от коронавируса как минимум за две недели до поездки.

9 июня Европейский парламент на заключительном голосовании утвердил введение в Европейском союзе цифрового COVID-сертификата, подтверждающего прохождение вакцинации.