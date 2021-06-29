Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве остается крайне сложной

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается крайне сложной, а число летальных исходов в городских клиниках возросло. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Как рассказал градоначальник, количество госпитализаций увеличилось, а число коек, занятых пациентами с COVID-19, приблизилось к 15 тысячам. По его словам, это «чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — тяжело и крайне тяжело больные».

Он также сообщил, что количество записей на вакцинацию от коронавируса в городе в сутки достигло 87 тыс.

«Это очень и очень высокий уровень», — отметил Собянин.

Он выразил надежду, что в столице за один-полтора месяца получится привить от коронавирусной инфекции еще порядка 1,5-2 млн человек. По его мнению, это будет «серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета».

Ранее Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию COVID-19, так как уханьский вариант патогена в городе удалось победить. По его словам, если бы не было новой мутации вируса, столица могла бы уже выйти из пандемии.

Согласно последним данным, в Москве выявили 6 209 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 1 352 392 жителей столицы, выздоровели 1 153 145, умерли 22 331.