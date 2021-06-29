Россияне задали более 714 тысяч вопросов для «Прямой линии» с Путиным

Россияне задали 714 640 вопросов для предстоящей «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Отмечается, что более 395 тысяч обращений поступили через колл-центр, 173 тысячи — через СМС или ММС, более 71 тысячи — через сайт программы. Чаще всего граждане задают вопросы по таким темам, как вакцинация от коронавируса, социальные выплаты и аварийное жилье.

По данным телеканала, по 53 тысячам поступившим обращениям уже есть решения, еще 180 тысяч вопросов находятся на стадии обработки.

«Прямая линия» пройдет 30 июня в 12.00 мск.

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

В 2020 году проведение «Прямой линии» было отменено из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским президентом были включены в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным, которая прошла 17 декабря 2020 года.

Накануне сообщалось, что россияне задали около 660 тысяч вопросов к «Прямой линии» с Путиным.