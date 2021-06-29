За время пандемии в России скончались 150 беременных

За время пандемии около 150 беременных россиянок скончались от коронавируса. Об этом рассказал академик РАН, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих, пишет ТАСС.

«В прошлом году не пришли домой, в семью, не порадовали своим возвращением мам и пап, любимых мужей и окружение 103 беременных женщины… и 46 — уже в этом году», — сказал он.

По его словам, примерно 300 женщин в прошлом году был необходим аппарат искусственной вентиляции легких, десять россиянок перенесли процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 90% новых случаев заражения коронавирусом в России приходятся на индийский штамм.

В связи с этим Гинцбург призвал россиян вакцинироваться, даже тех, кто переболел, чтобы постоянно иметь высокие титры проективных антител в крови.