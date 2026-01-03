Трамп объяснил, почему не уведомил конгресс об операции в Венесуэле

Трамп: конгресс не уведомили об операции в Венесуэле из-за угрозы утечки

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции объяснил, почему не уведомили конгресс об операции в Венесуэле. Трансляцию его выступления ведет Белый дом.

«В конгрессе произошли бы утечки информации, а нам не нужны утечки», — подчеркнул американский лидер.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы сообщила об отстранении Мадуро.