Зеленский проводит кадровые перестановки: как изменится руководство Украины

Владимир Зеленский предложил главе Минобороны Денису Шмыгалю должность министра энергетики. Военное ведомство вместо него возглавит действующий министр цифровой трансформации Михаил Федоров — это украинский лидер анонсировал еще вчера. Также целую цепочку перестановок вызвало назначение главы ГУР Кирилла Буданова руководителем президентского офиса. Кроме того, Зеленский намерен заменить глав нескольких регионов, а начальнику СБУ и вовсе грозит понижение.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил действующему министру обороны страны Денису Шмыгалю должность министра энергетики и первого вице-премьера. Об этом глава государства объявил в Telegram-канале после встречи с чиновником.

«Спасибо за системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики»,

— написал Зеленский.

По его словам, такой подход потребуется для «оперативного восстановления» энергетических объектов, разрушенных ударами армии России, а также для «стабильного и достаточного для украинских потребителей» развития отрасли.

Зеленский добавил, что уже обсудил кандидатуру Шмыгаля с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Он выразил надежду, что решение поддержит и Верховная рада.

Денис Шмыгаль был назначен министром обороны 17 июля 2025 года , сменив Рустема Умерова, ставшего секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. До этого Шмыгаль с 2020 года был премьер-министром страны.

Что еще меняется в руководстве Украины

2 января Зеленский объявил, что Минобороны Украины возглавит действующий первый заместитель премьер-министра, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он объяснил, что этот чиновник уже «глубоко занимается вопросами по линии дронов» и очень результативно занимается цифровизацией. По ожиданиям украинского президента, Федоров сможет сделать армию страны более технологичной.

Таким образом, Федоров станет четвертым министром обороны Украины с начала российской спецоперации .

Также Зеленский анонсировал «серьезную перезагрузку» руководства страны, которая, по его словам, должна сделать Украину «более устойчивой». 3 января он уточнил, что в рамках кадровых изменений будут назначены новые руководители Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областей. Он рассчитывает, что к работе главы регионов преступят уже на неделе с 5 по 11 января.

Кроме того, 2 января Зеленский подписал указ о назначении главой офиса президента Украины Кирилла Буданова, до этого служившего начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В свою очередь на освободившуюся должность был поставлен Олег Иващенко, занимавший пост главы Службы внешней разведки. Руководство СВР перешло Александру Кононенко, он раньше возглавлял департамент ведомства.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что Буданов является фигурантом нескольких уголовных дел о совершении терактов в России . Назначение такой кандидатуры главой офиса украинского президента, по мнению парламентария, свидетельствует о нежелании Киева заключать мир с Россией.

«Что говорить, если главой президентского офиса — а это сейчас в иерархии киевского режима человек номер два в стране — назначен террорист и экстремист Кирилл Буданов, тот самый, что лично организовывал и курировал довольно значительную часть диверсий <...> на российской территории. Это означает, что с террористического курса Украина уже не собьется», — сказал депутат.

Журавлев выразил уверенность, что власти США также сделают соответствующий вывод из этого назначения.

Также покинет должность председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко — он перейдет на неназванную работу в систему министерства внутренних дел (МВД) Украины. Личность кандидата на этот пост Зеленский не раскрыл.

Кроме того, депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале заявил, что в руководстве страны активно обсуждают и возможную отставку главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Он добавил, что чиновнику, вероятно, предложат «какую-то вакантную должность», однако она будет для него понижением.