Новости политики

Трамп заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине

Трамп: США хотят прекращения конфликта на Украине
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что американская сторона хочет прекращения конфликта на Украине. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

«Я думаю, что у на есть некоторый прогресс, но это война, которой вообще не должно было бы быть», — заявил он.

Глава Белого дома напомнил, что конфликта на Украине не случилось бы, если бы он был президентом. Трамп подчеркнул, что «не в восторге» от подхода президента РФ Владимира Путина к урегулированию.

Он добавил, что думал, что урегулирование ситуации на Украине будет «легким», однако позже оказалось, что «это не так».

В ходе выступления американский лидер рассказал, что США не теряют деньги на украинском конфликте, а, вероятно, «зарабатывает на нем». По его словам, страна поставляет НАТО много боеприпасов, за которые объединение платит.

При этом Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной примитивным на фоне захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее Трамп после захвата Мадуро посоветовал президенту еще одной страны быть осторожнее.

