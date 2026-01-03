Размер шрифта
Трамп рассказал, обсуждал ли с Путиным президента Венесуэлы

Трамп: мы никогда не говорили с Путиным о Мадуро
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что никогда не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

«Нет, мы не говорили. Мы никогда не обсуждали президента Венесуэлы Николаса Мадуро», — заявил он.

Трамп отметил, что не удовлетворен ходом контактов с Путиным по вопросу урегулирования на Украине.

В ходе выступления глава Белого дома рассказал, что общался с главой Венесуэлы неделю назад и призывал его добровольно сдаться.

На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры лидеров России и США. Российский лидер призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые на Аляске в августе этого года. Оба политика пришли к выводу, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.

Ранее Трамп после захвата Мадуро посоветовал президенту еще одной страны быть осторожнее.

