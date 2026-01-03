Трамп после захвата Мадуро посоветовал президенту еще одной страны быть осторожнее

Глава США Дональд Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро посоветовал президенту Колумбии Густаво Петро быть осторожнее. Трансляцию вел Белый дом.

«Он производит кокаин. Они отправляют его в Соединенные Штаты. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», — подчеркнул американский лидер.

23 декабря Дональд Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида потребовал от Густаво Петро пресечь наркопроизводство в стране. По словам президента, Вашингтону известно о местонахождении трех крупных точек, где производят кокаин, и Петро «лучше закрыть их быстро».

3 января Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в ФРГ заявили, что действия США в Венесуэле ослабляют аргументы по Украине.