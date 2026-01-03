В Госдуме рассказали, лишат ли США чемпионата мира по фуболу

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что США не будут лишены права проведения чемпионата мира 2026 года, несмотря на ситуацию в Венесуэле, передает «Матч ТВ».

«Если бы американских спонсоров не было везде. Ситуация, конечно, интереснейшая. Это все равно боевые действия. Но США не лишат права проведения чемпионата мира. Ну, а кто будет проводить? Вы думаете, очередь там стоит из желающих?» — сказала Журова.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

Ранее в иностранном клубе пожелали России возвращения на международную арену.