Трамп оценил влияние операции в Венесуэле на отношения России и США

Трамп заявил, что не предвидит сложностей между Россией и США из-за Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что не предвидит сложностей между Россией и США в связи с проведением военной операции в Венесуэле. Трансляция его выступления ведется на сайте Белого дома.

«В том, что касается России, мы решим проблему», — заявил он.

Глава государства добавил, что операция США против Венесуэлы является предупреждение всем, кто будет угрожать американскому суверенитету.

Он отметил, что Вашингтон берет на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.

Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп пообещал сделать Венесуэлу снова великой.