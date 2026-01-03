Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаУдар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Трамп оценил влияние операции в Венесуэле на отношения России и США

Трамп заявил, что не предвидит сложностей между Россией и США из-за Венесуэлы
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что не предвидит сложностей между Россией и США в связи с проведением военной операции в Венесуэле. Трансляция его выступления ведется на сайте Белого дома.

«В том, что касается России, мы решим проблему», — заявил он.

Глава государства добавил, что операция США против Венесуэлы является предупреждение всем, кто будет угрожать американскому суверенитету.

Он отметил, что Вашингтон берет на себя управление Венесуэлой на переходный период, не уточнив его продолжительность.

Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп пообещал сделать Венесуэлу снова великой. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27555727_rnd_7",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+