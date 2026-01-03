Зеленский высказался об ударе США по Венесуэле

Зеленский о ситуации в Венесуэле: США знают, что делать с диктаторами

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал события в Венесуэле. Его слова приводит украинский Telegram-канал «Политика страны».

«Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», — заявил он.

Американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро лично курировал деятельность «картеля солнц», перенаправлявшего наркотики в США.

Глава Белого дома рассказал, что Мадуро в ходе штурма его дома пытался бежать в бункер, однако американские военные смогли предотвратить побег лидера за 47 секунд. По его словам, в ходе захвата проводилась большая перестрелка.

До этого генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что супругам было предъявлено обвинение по статье о наркотерроризме. По ее словам, в ближайшее время им предстоит столкнуться со всей строгостью американского правосудия.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп заявил, что США берут на себя управление Венесуэлой.