Вытащили из спальни и посадили в вертолет: как США похитили Мадуро

Операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро провели бойцы элитного спецназа Delta Force армии США. Его вместе с женой Силией Флорес «вытащили из спальни» и вертолетами доставили на борт военного корабля, который отвезет их в Нью-Йорк, где супругов ожидает суд. Им предъявили обвинения в организации наркотрафика и других преступлений, суммарно задержанным может грозить до четырех пожизненных сроков.

Президента Венесуэла Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в ходе операции США задержали бойцы спецназа Delta Force. Об этом в соцсети X сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

«По данным моих источников, Мадуро был захвачен Delta Force, элитным спецподразделением вооруженных сил США », — написала она.

Эту же информацию подтверждает телеканал CNN. По его данным, во время нападения США на Венесуэлу Мадуро с супругой спали. А перед активной фазой операции сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) отслеживали местонахождение главы государства, действуя в рамках предоставленных им еще 16 октября полномочий.

«Американские войска вытащили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес из спальни <...> Супруги были задержаны посреди ночи, когда спали», — отмечает CNN.

Позже президент США Дональд Трамп раскрыл телеканалу Fox News, что военные посадили Мадуро и Флорес в вертолеты, которые доставили их на борт судна USS Iwo Jima. Корабль привезет их в Нью-Йорк.

«Это был хороший полет — я уверен, им понравилось. Но они убили много людей, помните об этом», — заявил глава Белого дома.

Он добавил, что наблюдал за операцией из своей резиденции Мар-а-Лаго. Этот процесс он сравнил с телевизионным шоу.

По данным телеканала NBC News, проведение операции Трамп одобрил еще до католического рождества.

Что ждет Мадуро

Вскоре после объявления Трампа о задержании Мадуро заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау заявил в соцсети X, что президент Венесуэлы предстанет перед правосудием за «совершенные им преступления».

Позже генпрокурор США Памела Бонди раскрыла, Мадуро и Флорес уже предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Им вменяют «заговор с целью наркотерроризма», «заговор с целью импорта кокаина», «незаконное владение автоматическим оружием и разрушительными устройствами» и «заговор с целью владения автоматическим оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов». Бонди подтвердила, что президент Венесуэлы предстанет перед американским судом, а также поблагодарила Трампа и армию США за проведенную операцию.

В опубликованном ею обвинительном заключении также говорится, будто лидеры Венесуэлы на протяжении 25 лет злоупотребляли своими должностями, а сам Мадуро получал взятки за помощь в организации транспортировки наркотиков «самолетами, кораблями и контейнерами» и охрану наркотрафика. Также венесуэльского лидера обвиняют в финансировании террористов и организации похищений людей и убийств руками вооруженных группировок.

Телеканал NewsNation утверждает, что первое заседание по делу Мадуро планируется провести уже 5 января.

РИА Новости подсчитало, президенту Венесуэлы по предъявленным обвинениям грозит вплоть до четырех пожизненных сроков . Портал Clash Report добавляет, что в Южном округе Нью-Йорка разрешена смертная казнь по ряду статей, связанных с терроризмом. Теоретически, к высшей мере могут приговорить и Мадуро .

Директор Центра европейской информации кандидат юридических наук Николай Топорнин в разговоре с порталом «Абзац» предположил, что США выдвинули против президента Венесуэлы такие объявления, поскольку пытаются сделать из него преступника, сравнимого с террористом Усамой Бен Ладеном.

«Эти обвинения потянут лет на 100 как минимум <...> Для Мадуро судьба очень и очень мрачная. Конечно, у него там будут адвокаты, безусловно, его будут защищать. Будет публичный судебный процесс — это очевидно. Но мы же понимаем, что под тяжестью таких обвинений ни одна адвокатура не справится с таким прессом и давлением», — сказал юрист.