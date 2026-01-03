Размер шрифта
Трамп заявил, что США «зарабатывают» на украинском конфликте

Трамп: США не теряют деньги на конфликте на Украине, а зарабатывают на нем
U.S. Marine/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что американская сторона не теряет деньги на украинском конфликте, а, вероятно, «зарабатывает на нем». Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

По словам главы государства, США поставляют НАТО много боеприпасов, за которые объединение платит.

«Соединенные Штаты не теряют деньги. Возможно, мы на этом зарабатываем», — добавил Трамп.

До этого глава Белого дома назвал конфликт между Россией и Украиной примитивным на фоне захвата Соединенными Штатами главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Трамп подчеркнул, что никогда не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным венесуэльского лидера. Он также отметил, что не удовлетворен ходом контактов с президентом России по вопросу урегулирования на Украине.

На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры лидеров России и США. Российский лидер призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые на Аляске в августе этого года. Оба политика пришли к выводу, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.

Ранее Трамп после захвата Мадуро посоветовал президенту еще одной страны быть осторожнее.

