Трамп поставил вице-президента Венесуэлы перед выбором

Трамп: США не разместят войска в Венесуэле, если Родригес будет слушаться

Военные США не будут размещены на территории Венесуэлы, если вице-президент республики Делси Родригес будет делать то, что хочет Вашингтон. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает газета New York Post.

«Если вице-президент [Венесуэлы] сделает то, чего мы хотим, нам не придется этого делать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого стало известно, что Мадуро и его супруга в настоящее время находятся на корабле, куда их доставили американские военные.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее аналитик объяснил, как смена власти в Венесуэле повлияет на нефтяной рынок.