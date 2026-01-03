Размер шрифта
Несколько сотен авто ожидают проезда по Крымскому мосту

В пробке у Крымского моста находятся 450 автомобилей
Константин Михальчевский/РИА Новости

Возле Крымского моста в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 450 транспортных средств. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

Уточняется, что эти данные актуальны по состоянию на 21:00 мск. Время ожидания составляет около двух часов.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

По состоянию на 20:00 мск со стороны Тамани находилась в пробке 931 машина, а время ожидания равнялось трем часам. Со стороны Керчи в очереди было 207 транспортных средств.

До этого в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в период новогодних праздников на Крымском мосту усилят меры безопасности. Во время рабочей поездки в регион глава ведомства Андрей Никитин осмотрел инспекционно-досмотровые комплексы на подходах к объекту. Сейчас там досматривают более 1,1 тыс. автомобилей в час: 650 — со стороны Тамани и 500 — со стороны Керчи. На проверку легковой машины уходит семь минут, а на автобус — 15, говорится в посте.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

