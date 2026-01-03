Легенда «Спартака» рассказал, кто поможет «Динамо» выглядеть по-другому

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что столичное «Динамо» может выглядеть по-другому, если Константин Тюкавин наберет оптимальную форму, передает «Чемпионат».

«Хотелось бы, чтобы Тюкавин набрал оптимальную форму После травмы должен оправиться и набрать хорошую форму. Если Константин наберет оптимальную форму, то «Динамо» весной может выглядеть совсем по-другому», — сказал Аленичев.

23 декабря 2025 года Ролан Гусев стал официально стал главным тренером «Динамо», подписав контракт до 30 июня 2026 года.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

