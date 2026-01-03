Трамп назвал конфликт между РФ и Украиной примитивным на фоне захвата Мадуро

Президент США Дональд Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной примитивным на фоне захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Нет никого, кто обладал бы такими возможностями, как у нас. Когда я наблюдаю за этой войной в России, которая продолжается и продолжается <...> это примитивно. Это примитивно», — сказал Трамп.

До этого стало известно, что Мадуро и его супруга в настоящее время находятся на корабле, куда их доставили американские военные.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

