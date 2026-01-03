Ягудин назвал главное спортивное событие 2025 года для России

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин подвел спортивные итоги 2025 года для России, передает Sport24.

«Самое главное событие года в российском спорте — появляющаяся возможность вновь быть на мировой сцене. Это самое значимое и самое долгожданное», — сказал Ягудин.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее Шамиль Тарпищев высказался о возвращении российского спорта.