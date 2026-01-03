Российская фигуристка попросила прощения у турок и арабов

Фигуристка Алина Горбачева, находящаяся сейчас в Германии, попросила в своем Telegram-канале прощения у турок и арабов за свой пост в соцсетях.

«Я прекрасно понимаю, что неправильно себя вести могут представители всех стран. Прошу прощения у турков и арабов за свои неосторожные высказывания. Я была сильно испугана и неправильно выразила мысли», — заявила Горбачева.

«Мы выходили из метро — нам навстречу шла какая-то толпа турков пьяных. Мы так сильно испугались! Побежали обратно, доехали до вокзала и вызвали такси», — заявила Горбачева 2 января, отметив, что в Германии много турок и арабов.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

