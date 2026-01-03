«Ощутимая неудача для России»: зачем США атаковали Венесуэлу и чем это грозит

США нанесли удар по Венесуэле и, по словам Дональда Трампа, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро с супругой. В Штатах им предъявлены обвинения в наркотерроризме. Какая судьба теперь ждет Венесуэлу и Мадуро, чего добиваются США и как произошедшее скажется на России — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп сообщил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американскими военными и направляются в Нью-Йорк. Трамп также заявил, что Штаты готовы ко второй волне ударов по Венесуэле, но на данный момент в ней нет необходимости.

В Соединенных Штатах президенту Венесуэлы и его жене предъявлено обвинение в наркотерроризме.

«Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении пулеметов и разрушительных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и разрушительных устройств против США», — написала генеральный прокурор США Памела Бонди на своей странице в соцсети X.

По ее словам, в ближайшее время лидеру Венесуэлы предстоит столкнуться со всей строгостью американского правосудия.

Утром 3 января американский президент Дональд Трамп подтвердил, что силы США нанесли удар по Венесуэле. Вашингтон атаковал в Каракасе как минимум 11 военных и гражданских объектов. Сейчас в городе царит затишье — люди стараются не выходить на улицу.

Чего хотят США?

Дональд Трамп не ставит целью проводить длительную сухопутную операцию на территории Венесуэлы, США будут действовать быстро и максимально результативно, полагает заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Венесуэла с ее непроходимыми джунглями, развитым партизанским движением уже сама по себе создает неприятные аллюзии на Вьетнам, поэтому для американской администрации важно как можно быстрее и с максимальными результатами выйти из этой истории. Результат понятно какой — свержение так называемого режима Мадуро», — сказала политолог «Газете.Ru».

Он не исключила, что случившееся — часть большой политической сделки при согласии самого Мадуро и его ключевых партнеров. «Либо речь идет о предательстве части ближайшего окружения президента Венесуэлы», — пояснила Гафарова.

По ее мнению, нынешние события — это попытка воздействовать не только на Венесуэлу, но и на другие латиноамериканские страны — например, на Бразилию, где скоро намечены выборы.

О том, что Соединенные Штаты не будут проводить крупномасштабную военную операцию, а постараются ограничиться быстрой и результативной атакой, говорит и американист, политолог Малек Дудаков.

«Крупномасштабная операция могла бы привести к партизанской войне и огромным потерям у американских военных в рамках войны в джунглях. То есть это, по сути, мог бы стать сценарий «Вьетнам 2.0».

Именно поэтому Трамп хочет за счет шокового сценария добиться максимального эффекта», — пояснил американист в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что Штаты давно хотели избавиться от режима Николаса Мадуро, так как он был максимально несговорчивым партнером. К тому же Белый дом стремится организовать передачу всех нефтяных концессий американским корпорациям на выгодных условиях, именно для этого им и нужна подобная операция, заключил Дудаков.

Версию с «заговором» против Мадуро поддерживает американист, политолог Виктор Хейфец.

«Понятно, что властям Венесуэлы неизвестно, где находится президент Мадуро. Судя по всему, он либо захвачен, либо убит» — сказал политолог.

Он констатировал, что Соединенные Штаты достигли своих целей почти бескровно.

«О жертвах в больших городах не сообщается. Это означает, что венесуэльская армия не противодействовала вообще никак . Чтобы сбить вертолет, особо ничего и не нужно, он сбивается обычными стрелковым вооружением, крупнокалиберным пулеметом, но не было даже этого. Я не верю, что абсолютно все так расслабились, что проспали, думаю, что имел место сговор генералов. Не работала ПВО, разведка не давала никаких данных», — добавил Хейфец.

Сейчас к власти в Венесуэле формально должен прийти спикер парламента, и дальше по закону в течение 30 дней должны состояться выборы, однако как будет на практике — сказать сложно, заключил эксперт.

Что ждет Трампа?

Представители европейских стран достаточно сдержанно отреагировали на новость об американской атаке на Венесуэлу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X заявила, что поддерживает «мирную передачу власти в Венесуэле». По ее словам, все действия в стране должны «уважать нормы международного права и устава ООН».

Власти Аргентины и Польши положительно восприняли захват Мадуро. С другой стороны, Куба, Колумбия, Белоруссия, Иран, Бразилия, Мексика и Чили осудили агрессию США против Венесуэлы. В Минске напомнили заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Штаты получат в Венесуэле «второй Вьетнам».

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал взрывы на территории Венесуэлы пересечением красной линии.

«Эти действия представляют собой серьезное посягательство на суверенитет Венесуэлы и еще один крайне опасный прецедент для всего международного сообщества», — подчеркнул политик.

Положение США на международной арене и самого Дональда Трампа как внутри страны, так и во внешней политике напрямую будет зависеть от результатов военной операции в Венесуэле, считает политолог Анастасия Гафарова.

«Принцип «победителей не судят» хорошо работает для США в нынешнем геополитическом контексте и в данном регионе. Однако с учетом того, сколько у Трампа недоброжелателей как внутри страны, так и за ее пределами, «венесуэльский кейс» все же может добавить ему проблем», — отметила политолог.

Кроме того, Трамп не уведомил профильный комитет сената перед атакой, что может вызвать критику со стороны Демократической партии, подчеркнула Гафарова.

«Критиковать за зарубежную военную операцию президента США будут и демократы, и многие республиканцы-изоляционисты. В Латинской Америке, как и в других странах Глобального Юга, вся эта ситуация тоже не добавит США авторитета», — заявила эксперт.

По мнению латиноамериканиста Виктора Хейфеца, военная операция США в Венесуэле стала «блестящей победой» Трампа.

«Американский президент одержал действительно блестящую для себя победу, куда более очевидную, чем многие его достижения до того. Переговорная позиция Вашингтона в связи с этим успехом усилится, а позиция других стран может ослабнуть», — заключил Хейфец.

С этим мнением согласен и политолог Алексей Черняев, который в беседе с «Газетой.Ru» назвал проведенную операцию «оглушительным успехом».

«Для американцев эта операция является оглушительным успехом. При всех склонностях Дональда Трампа к преувеличению, вряд ли он стал бы врать в таком вопросе. Существовавший в Венесуэле режим оказался очень неустойчивым и быстро схлопнется», — сказал политолог.

По его мнению, американцам удалось найти себе союзников внутри политической верхушки Венесуэлы , иначе невозможно объяснить захват Мадуро, осуществленный в самые короткие сроки.

Есть и другая точка зрения. Так, американист Малек Дудаков считает, что риски для Трампа очень высоки, так как порядка 70% американцев изначально выступали против подобной операции .

«На текущий момент порядка 70% американцев выступают против военной операции в отношении Венесуэлы. Если вдруг станет известно и о каких-то потерях с американской стороны, то это настроит американское общество очень сильно против Трампа и его политики», — считает американист.

США нужна быстрая и безоговорочная победа, иначе это будет большой удар по репутации, особенно в регионе Латинской Америки, многие правительства изначально были настроены против Вашингтона, заключил Дудаков.

А что Россия?

Министерство иностранных дел России призвало США незамедлительно внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро и его супруги.

«Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства , уважение которого является ключевым принципом международного права», — говорится в сообщении российского министерства.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что американскому лидеру следовало «проявить активность в другом месте». Он также отметил, что происходящее в Каркасе подтверждает необходимость укрепления армии в каждой стране.

«Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте. Дрессированные «украинские животные», торчащие на коксе в Киеве, совсем отбились от рук», — сказал Медведев.

Дальнейшие действия России будут зависеть от того, «какую игру вел сам Мадуро», считает политолог Анастасия Гафарова.

«Не секрет, что Мадуро неоднократно пытался договориться с американцами, а буквально за десять часов до атаки он вел переговоры с Китаем . Российская позиция скорее всего будет осторожной, так как Венесуэла не ближайший сосед и гораздо больше ориентирована на Китай, чем на Россию», — сказала политолог.

Все же латиноамериканский регион стал для Москвы все более стратегическим, поэтому непубличные консультации с Венесуэлой и по теме Венесуэлы будут весьма интенсивными, заключила Гафарова.

Американист, политолог Александр Асафов уверен, что Глобальный Юг, в рамках которого развивалась и Венесуэла, сделает соответствующие выводы относительно дальнейшего диалога с США.

«Можно прогнозировать, что страны Глобального Юга будут с большей осторожностью вести дела с администрацией Дональда Трампа после американской атаки на Венесуэлу. Многие страны в той же Латинской Америке осудили американские действия, и это будет только начало», — спрогнозировал Асафов в беседе с «Газетой.Ru».

В свою очередь политолог Алексей Черняев назвал произошедшее «ощутимой неудачей для России».

«Для России — это ощутимая неудача, потому что правительство Мадуро так или иначе являлось российским партнером. В Венесуэлу шли российские инвестиции и там развивались российские проекты. Соответственно, судьба всего этого находится под очень большим вопросом», — пояснил политолог.

Кроме того, если американцам действительно удалось сделать то, о чем они говорят, то их переговорная позиция в рамках украинского урегулирования усилится, заключил Черняев.