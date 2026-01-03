Бывший гендиректор «Спартака» рассказал, почему клуб долго ищет тренера

Бывший гендир «Спартака» Заварзин: не все сюда сейчас едут

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что в клубе должны в течение года искать кандидатов на пост тренера команды, передает Vprognoze.ru.

«Есть спортивный директор, есть руководство, которое отвечает за трансферную политику и селекцию. Они же могут искать тренера две недели? Возможно, те, кого хотели поставить, отказались. Не все сюда сейчас едут», — сказал Заварзин.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее легенда «Спартака» заявил, что клуб наступает на те же грабли.