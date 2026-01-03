Размер шрифта
Новости политики

Трамп рассказал, сколько секунд потребовалось на штурм дома Мадуро

Трамп: США за 47 секунд смогли зачистить дом Мадуро и не позволить ему бежать
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе штурма его дома пытался бежать в бункер, однако американские военные смогли предотвратить побег лидера за 47 секунд. Трансляция выступления американского лидера велась на сайте Белого дома.

По его словам, в ходе захвата проводилась большая перестрелка.

«За 47 секунд США смогли все зачистить и не позволить Мадуро бежать», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что Мадуро успел дойти до двери, но не успел ее закрыть, поскольку ее взорвали.

До этого генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что супругам было предъявлено обвинение по статье о наркотерроризме. По ее словам, в ближайшее время им предстоит столкнуться со всей строгостью американского правосудия.

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что правительство Соединенных Штатов будет нести ответственность за все, что случится с президентом страны Николасом Мадуро и его женой.

При этом телеканалу Sky News со ссылкой на источник в венесуэльской оппозиции писал, что захват Мадуро был «согласованным уходом». Другие подробности и возможные мотивы источник не привел.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп заявил, что США берут на себя управление Венесуэлой.

