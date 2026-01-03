Трамп заявил о согласии вице-президента Венесуэлы сотрудничать с США

Американский президент Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес якобы выразила готовность сотрудничать с США.

«По сути, она готова сделать то, что, по нашему мнению, необходимо, чтобы снова сделать Венесуэлу великой... Она вице-президент, и она, я полагаю, президент. Совсем недавно она была приведена к присяге в качестве президента. У нее был долгий разговор с Марко (Рубио, госсекретарем США — Прим. ред.), и она сказала, что они сделают все, что нам нужно», — рассказал глава Белого дома.

Также Трамп усомнился, что новым президентом латиноамериканской республики может стать лидер оппозиции Мария Мачадо. По его мнению, Мачадо — милая женщина, однако у нее нет поддержки в стране.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Косачев объяснил пристальное внимание США к Венесуэле.