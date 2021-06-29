В Москве пассажиропоток аэропортов вырос в 12 раз

В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» в мае пассажиропоток вырос в 12 раз, до шести млн человек. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росавиации.

На внутренних линиях перелеты выросли в 11 раз, до пяти млн, на международных — почти в 27 раз, до 925,7 тыс. «Внуково» увеличил число рейсов в 28,5 раза, до 1,6 млн; «Домодедово» — в 10,2 раза, до 2,22 млн; «Шереметьево» — в 9,8 раза, до 2,19 млн.

28 июня в трех московских аэропортах — «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» — из-за прошедшего в Москве «суперливня» отменили и задержали свыше 60 рейсов.

Самые сильные ливни наблюдались на юго-западе столицы (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (41-43 мм). Месячная норма осадков в столице — 75 мм.