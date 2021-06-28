Вирусолог: заразившиеся индийским штаммом выделяют больше частиц коронавируса

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов заявил, что заболевшие коронавирусом стали выделять больше частиц инфекции.

По его словам, если раньше переносчик инфекции заражал 2-3 человек, то заболевший индийским вариантом коронавируса может передать болезнь 5-6 людям.

Нетесов уточнил, что происхождение данной мутации пока не ясно.

«Индия — крайне густонаселенная страна с очень тесным общением людей. И когда образовался этот индийский вариант, в стране еще практически не началось вакцинирование. Индийский вариант многогранен. Назвали его так по стране, где впервые зарегистрировали», — рассказал вирусолог «Ленте.ру».

Он добавил, что вариант коронавируса «дельта-плюс» ученые сумели идентифицировать по изменениям в геноме, но пока не выяснили, обладает ли он какими-то новыми свойствами по эффективности распространения, скорости размножения и ухода от иммунитета. По предварительным оценкам, дельта-плюс мало отличается от других индийских мутаций.

Ранее в ВОЗ назвали тревожной ситуацию со штаммом коронавируса «дельта плюс».