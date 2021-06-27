Ялта готовится к эвакуации из-за надвигающихся ливней

Власти Ялты готовят эвакуацию города из-за прогноза о новых ливнях, которые могут спровоцировать повторение ситуации с непогодой на прошлой неделе, сообщает мэр города Янина Павленко в своем Facebook.

«У нас снова штормовое. Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Готовимся к эвакуации. Прошу информировать нас через ЕДДС - телефон 112. Сады пока закрыты. В море купаться запрещено», — написала градоначальник.

Ранее в субботу, 26 июня в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. МЧС по республике Крым предупредило о сильных дождях с грозами, а также шквалистом ветре до 22 м/с.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.