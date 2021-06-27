В МЧС экстренно предупредили москвичей о граде

В Москве в ближайшее время ожидаются ливень и град. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-3 часа и до 23.00 местами на территории Москвы ожидается гроза с ливневым дождем и градом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при грозе ветер будет достигать 15-20 м/с. Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию, пешеходам — обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

Ранее в Москве был побит очередной температурный рекорд: воздух прогрелся до +32°С. Предыдущий рекорд в +32°С был установлен 27 июня 2013 года.

Кроме того, россиян предупредили об аномально теплой погоде в начале июля. Очаги тепла будут располагаться в Приволжском федеральном округе и на Урале, где температура превысит норму на 7-8°С, и в Якутии, где показатели будут выше средних на 4-6°С.