В Москве выявили еще один факт подделки сертификата о вакцинации

В Москве задержали курьера, передававшего поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Не позднее 18 июня неизвестный подделал сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции, после чего передал его курьеру для дальнейшей передачи заказчику», — рассказал источник.

Курьера задержали в центре города 21 июня при передаче фальшивого документа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили 24 уголовных дела по фальшивым сертификатам о вакцинации.

По данным экспертов, цена таких документов на черном рынке достигает 30 тысяч рублей. В основном сертификаты продаются через интернет-сайты, даркнеты, социальные сети и мессенджеры: Facebook, Instagram, TikTok, What'sApp и Telegram.