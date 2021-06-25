В Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, Дворцовой набережной, в Петропавловской крепости и на Стрелке Васильевского острова в 22.00 начался праздник российских выпускников. Посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия можно в официальных аккаунтах в социальных сетях.

Праздник начался с театрализованного пролога на Дворцовой площади и продолжился шоу-концертом. Для выпускников выступят Cream Soda, Ирина Дубцова, Jony, Niletto, Ваня Дмитриенко, Алина Астровская и Антон Лаврентьев. Хедлайнером выступает Светлана Лобода.

В этом году организаторы покажут зрителям реконструкцию Ледового побоища. Часть представления запланирована для проведения на крыше Эрмитажа.

Завершится мероприятие салютом и проходом брига «Россия» под алыми парусами по Неве.

Ранее сообщалось, что проходящий в Санкт-Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем Global Eventex Awards.